27 Mart 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Martin Linnes'in "Türkler Haaland'dan korkuyor" sözlerine millilerden Norveç - Türkiye maçında cevap!

Linnes'in Türkler Haaland'dan korkuyor sözlerine cevabı sahada verdik!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 Giriş Tarihi: 27.03.2021

'ne bomba gibi bir giriş yapan A Milli Takım'ımız, 4-2'lik galibiyetinin ardından deplasmanda 'i de 3-0 yendi. Maç öncesinde Norveç'in süper yıldızı 'ın nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyordu. 20 yaşındaki oyuncunun millilerimiz karşısında pozisyon dahi bulmakta güçlük çekmesi akıllara Galatasaraylı oyuncu 'in, "Türkler Haaland'dan korkuyor" sözlerini getirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım'ımız 'ne muhteşem bir giriş yaptı. G grubundaki ilk maçında 'yı 4-2 mağlup eden milliler, ikinci maçta 'ın 2 ve 'nün golleriyle 3-0'lık skorla güldü. Maç öncesinde performansı merakla beklenen ve 'in çok güvendiği , karşısında suskun kaldı. 'un yıldız forveti, millilerimize karşı gol değil pozisyon dahi bulmakta güçlük çekti.

"TÜRKLER HAALAND'DAN KORKUYOR"

Erling Haaland'ın Türkiye karşısında etkisiz bir performans sergilemesi, akıllara 'ın Norveçli oyuncusu 'in sözlerini getirdi. Bu maç öncesinde "Türkler Erling Haaland ile karşılaşmaktan korkuyor" ifadelerinde bulunan Linnes'e cevabı, yıldızlarımız sahada verdi.

Norveç 0-3 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET)

90 DAKİKA BİLE OYNAMADI

ile beraber 'nın hücum hattını oluşturan Erling Haaland, bize karşı suskun kaldı. Pozisyona dahi girmekte zorlanan yıldız oyuncu, karşılaşmanın 83. dakikasında oyundan alındı.

ÇAĞLAR: "BİZ KİMSEDEN KORKMUYORUZ"

Maçın ikinci golünü kaydeden ve birebirde savunduğu Haaland'a adeta göz açtırmayan Çağlar Söyüncü, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, "Korkuyor, korkmuyor... Algı oldu. Biz kimseden korkmuyoruz. Onun da cevabı sahanın içinde." ifadelerini kullandı.

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