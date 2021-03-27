2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne bomba gibi bir giriş yapan A Milli Takım'ımız, 4-2'lik Hollanda galibiyetinin ardından deplasmanda Norveç'i de 3-0 yendi. Maç öncesinde Norveç'in süper yıldızı Erling Haaland'ın nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyordu. 20 yaşındaki oyuncunun millilerimiz karşısında pozisyon dahi bulmakta güçlük çekmesi akıllara Galatasaraylı oyuncu Martin Linnes'in, "Türkler Haaland'dan korkuyor" sözlerini getirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım'ımız 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne muhteşem bir giriş yaptı. G grubundaki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden milliler, ikinci maçta Ozan Tufan'ın 2 ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle 3-0'lık skorla güldü. Maç öncesinde performansı merakla beklenen ve Norveç'in çok güvendiği Erling Haaland, Türkiye karşısında suskun kaldı. Dortmund'un yıldız forveti, millilerimize karşı gol değil pozisyon dahi bulmakta güçlük çekti.

"TÜRKLER HAALAND'DAN KORKUYOR"

Erling Haaland'ın Türkiye karşısında etkisiz bir performans sergilemesi, akıllara Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes'in sözlerini getirdi. Bu maç öncesinde "Türkler Erling Haaland ile karşılaşmaktan korkuyor" ifadelerinde bulunan Linnes'e cevabı, yıldızlarımız sahada verdi.

90 DAKİKA BİLE OYNAMADI

Alexander Sörloth ile beraber Norveç Milli Takımı'nın hücum hattını oluşturan Erling Haaland, bize karşı suskun kaldı. Pozisyona dahi girmekte zorlanan yıldız oyuncu, karşılaşmanın 83. dakikasında oyundan alındı.

ÇAĞLAR: "BİZ KİMSEDEN KORKMUYORUZ"

Maçın ikinci golünü kaydeden ve birebirde savunduğu Haaland'a adeta göz açtırmayan Çağlar Söyüncü, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, "Korkuyor, korkmuyor... Algı oldu. Biz kimseden korkmuyoruz. Onun da cevabı sahanın içinde." ifadelerini kullandı.

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