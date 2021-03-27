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MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'a Norveç maçı öncesi Ozan Kabak şoku!

Ozan Kabak'ın durumu belli oldu! Norveç maçında...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 Giriş Tarihi: 27.03.2021

'nde ile karşılaşacak olan 'da, maç öncesinde şoku yaşanıyor. Genç oyuncunun soğuk algınlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Dünya Kupası Elemeleri G grubu ikinci maçında 'ımızın ile karşılaşacağı maç öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Milli futbolcumuz , soğuk algınlığı nedeniyle Norveç maçında oynayamayacak.

Norveç-Türkiye | İlk 11'imiz belli oldu!

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