Norveç-Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş'ten Ozan Kabak açıklaması!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 2. maçında Norveç'e konuk olacak A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Güneş'in açıklamaları:

Ozan'ın gelmeden önce ateşi çıkmıştı, üşütmüş. Serum ve ilaç verdik. Ne kadar iyi durumda olduğunu şu an için bilmiyoruz. Defansta 2 stoper ve 2 bekimiz yok. Değerlendireceğiz.

Norveç'in her sistemine hazır olacağız. Esas olan takımların bireysel özellikleri, oyun disipliniyle oynayıp, maç bittikten sonra mutlu ayrılmak istiyoruz. İsteği, eyleme dönüştürmek gerekiyor.

Norveç'in 11'inde benim için sürpriz yok, 3 değişiklik yaptılar. Sistem, taktik ne kadar konuşursak konuşalım esas olan futbolcuların bireysel özellikleri, ruhu. Futbolun dili belli. Takım olarak hücum edeceğiz takım olarak savunacağız. İki takım için de zor maç.

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