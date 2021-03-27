27 Mart 2021, Cumartesi

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Norveç-Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş'ten Ozan Kabak açıklaması!

Şenol Güneş'ten Ozan Kabak sözleri!
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 Giriş Tarihi: 27.03.2021

. maçında , ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde Ay-yıldızlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. 'ın durumunu değerlendiren Güneş, "Ozan'ın gelmeden önce ateşi çıkmıştı, üşütmüş. Serum ve ilaç verdik. Ne kadar iyi durumda olduğunu şu an için bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

2. maçında 'e konuk olacak 'da teknik direktör maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Güneş'in açıklamaları:

Ozan'ın gelmeden önce ateşi çıkmıştı, üşütmüş. Serum ve ilaç verdik. Ne kadar iyi durumda olduğunu şu an için bilmiyoruz. Defansta 2 stoper ve 2 bekimiz yok. Değerlendireceğiz.

Norveç'in her sistemine hazır olacağız. Esas olan takımların bireysel özellikleri, oyun disipliniyle oynayıp, maç bittikten sonra mutlu ayrılmak istiyoruz. İsteği, eyleme dönüştürmek gerekiyor.

Norveç'in 11'inde benim için sürpriz yok, 3 değişiklik yaptılar. Sistem, taktik ne kadar konuşursak konuşalım esas olan futbolcuların bireysel özellikleri, ruhu. Futbolun dili belli. Takım olarak hücum edeceğiz takım olarak savunacağız. İki takım için de zor maç.

Ozan Kabak'ın durumu belli oldu! Norveç maçında... haberin devamı

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