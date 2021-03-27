Norveç-Türkiye | İlk 11'ler belli oldu
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 2. maçında Türkiye, Norveç ile kozlarını paylaşacak. Dev karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milliler, Norveç'le kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
NORVEÇ-TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LER
Norveç: Jarstein, Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjö, Berg, Odegaard, Elyounoussi, Sörloth, Haaland.
Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar, Umut Meraş, Ozan Tufan, Okay, Kenan, Hakan, Yusuf, Burak.
NORVEÇ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Norveç - Türkiye maçı 27 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Norveç ile tarihte 10. kez rakip olacak.
İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.
SON MAÇI TÜRKİYE KAZANDI
Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de Oslo'da oynadı. 2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.
2021 YILINDAKİ İKİNCİ MAÇ
A Milli Takım, Norveç karşılaşmasıyla 2021 yılındaki ikinci maçına çıkacak. Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yenmişti.
558. MAÇINA ÇIKACAK
MilliTakım, Norveç maçıyla birilkte tarihinde 588. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 314'ü resmi, 273'ü özel 587 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 223 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.
A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 587 karşılaşmanın 506'sını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
779 GOL ATTI
Ay-Yıldızlı ekip, 251'i deplasmanda, 256'sı evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 779 gol attı, kalesinde 839 gol gördü.
NORVEÇ'E KARŞI 4-3 ÖNDEYİZ
A Milli Takımımız, Norveç ile tarihte 10. kez rakip olacak. İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig