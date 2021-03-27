27 Mart 2021, Cumartesi
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Juventus'tan Norveç-Türkiye maçı öncesi Merih Demiral paylaşımı!
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Norveç-Türkiye maçı öncesinde milli yıldızımız Merih Demiral'ı etiketleyerek destek mesajı yayınladı. Çizme temsilcisi, 23 yaşındaki stopere iyi şanslar diledi.
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 2. maçında Türkiye, Norveç ile karşı karşıya gelecek. İspanya'da oynanacak dev karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Mücadele öncesi Serie A ekiplerinden Juventus, milli yıldızımız Merih Demiral'ı paylaşarak iyi şanslar diledi.
İşte o paylaşım:
🇹🇷 İyi şanslar to @Merihdemiral in Turkey's #WCQ match in Norway! 💪#ForzaJuve pic.twitter.com/NRzFyMCrTT— JuventusFC (@juventusfcen) March 27, 2021
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