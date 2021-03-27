27 Mart 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Juventus'tan Norveç-Türkiye maçı öncesi Merih Demiral paylaşımı!

Norveç-Türkiye maçı öncesi Juve'den Merih paylaşımı!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.03.2021

İtalya ekiplerinden , - maçı öncesinde milli yıldızımız 'ı etiketleyerek destek mesajı yayınladı. Çizme temsilcisi, 23 yaşındaki stopere iyi şanslar diledi.

2. maçında , ile karşı karşıya gelecek. İspanya'da oynanacak dev karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Mücadele öncesi ekiplerinden , milli yıldızımız 'ı paylaşarak iyi şanslar diledi.

İşte o paylaşım:

Şenol Güneş'ten Norveç maçı öncesi sürpriz karar! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Sörloth'tan flaş Uğurcan sözleri! Sörloth'tan flaş Uğurcan sözleri!
Şenol Güneş'ten Norveç maçı öncesi sürpriz karar! Şenol Güneş'ten Norveç maçı öncesi sürpriz karar!
Haaland-Sörloth'a 'Türk duvarı'! Haaland-Sörloth'a 'Türk duvarı'!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör