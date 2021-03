Juventus'tan Norveç-Türkiye maçı öncesi Merih Demiral paylaşımı!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 2. maçında Türkiye, Norveç ile karşı karşıya gelecek. İspanya'da oynanacak dev karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Mücadele öncesi Serie A ekiplerinden Juventus, milli yıldızımız Merih Demiral'ı paylaşarak iyi şanslar diledi.

İşte o paylaşım:

🇹🇷 İyi şanslar to @Merihdemiral in Turkey's #WCQ match in Norway! 💪#ForzaJuve pic.twitter.com/NRzFyMCrTT