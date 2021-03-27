27 Mart 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Norveç Türkiye maçında gözler yine Burak Yılmaz'da olacak

Gözler yine Kral'da olacak
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takımımız'da Burak Yılmaz 3 gol atarak haftanın oyuncusu oldu. Norveç maçında takımımızın en büyük gol silahı yine 'Kral' olacak. | Son dakika Milli Takım haberleri

Hollanda'ya karşı 3 gol attığı performansıyla tüm Avrupa'yı kendine hayran bırakan Burak Yılmaz, bugün ayyıldızlı takımımızın yine en büyük gol silahı olacak. İleri uçta 35 yaşındaki forvete çok güvenen Teknik direktör Şenol Güneş; Yusuf, Hakan, Kenan gibi isimlerden Burak Yılmaz'ı yerden ara paslarla beslemelerini isterken, milli golcüye de ofsaytlarda kalmaması uyarısında bulundu. Ayrıca kaleyi gördüğü noktalardan vur emri verdi "Bitiriciliğini konuştur" dedi. Öte yandan savunmacılara rakibin etkili ismi Erling Haaland'ı gölge gibi takip etmelerini söyleyen usta hoca, hava toplarında ekstra dikkatli olmaları talimatı verdi.

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