Son dakika spor haberleri: Norveç - Türkiye maçı öncesi dikkat çeken sözler! Haaland ve Sörloth...

BÜLENT TİMURLENK: AKIL, KALP, ORGANİZASYON

Uzun zamandır zafer fotoğrafları soyunma odalarında cep telefonu ile selfie olarak çekiliyor ama kaliteli bir zafer portresi için hâlâ iyi bir fotoğraf makinesine ve tripoda ihtiyaç var. Bu üç ayak, sarsıntıyı ortadan kaldırıyor, flu bir fotoğraf yerine net bir kare almamızı sağlıyor.