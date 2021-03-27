Son dakika spor haberleri: Norveç - Türkiye maçı öncesi dikkat çeken sözler! Haaland ve Sörloth...
2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne 4-2'lik Hollanda galbiyetiyle başlangıç yapan A Milli Futbol Takım'ımız, G Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Norveç ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, kritik maçtan galibiyetle ayrılarak 2'de 2 yapmak isterken, usta yazarlar Norveç - Türkiye maçı öncesi çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazılar...
BÜLENT TİMURLENK: AKIL, KALP, ORGANİZASYON
Uzun zamandır zafer fotoğrafları soyunma odalarında cep telefonu ile selfie olarak çekiliyor ama kaliteli bir zafer portresi için hâlâ iyi bir fotoğraf makinesine ve tripoda ihtiyaç var. Bu üç ayak, sarsıntıyı ortadan kaldırıyor, flu bir fotoğraf yerine net bir kare almamızı sağlıyor.
Kabul edelim, bu üç maç öncesinde Milli Takım adına ortada bir flu fotoğraf vardı. Avrupa Uluslar Ligi'nde kötü futbol ile klasman düşmüş, pandemi gölgesindeki sezonda şampiyonluk yarışları sürerken bir haftada 3 maçla Katar yolculuğunun defterini açmaya hazırlanıyorduk. Şimdi dönüp kadromuza bir bakalım;
Son şampiyon Başakşehir'in hali ortada. Mert yokuş aşağı koşarken Uğurcan ve Altay'ın yükselen formu çok iyi stoperler yetiştirdiğimiz dönemde adeta pastanın üstündeki çilek oldu. Maç sonunda iki kurtarış ve üstüne de penaltıyı çıkaran Uğurcan, hem Norveç hem de EURO 2020 sınavları öncesinde büyük güven verdi.
Juventus'ta Merih sakatlandı, Ozan büyük bir transfere imza attı, Çağlar sezon içinde uzun süre sahalardan uzak kaldı. Alternatif bol olunca bu bölgede de sıkıntı yaşamadık.
Sağ bekte Zeki artık uluslararası bir yıldız. Sol bekte hâlâ çıtayı yükseltebiliriz. Ama oyuna sonradan giren Caner'in kendisinin Inter kariyerini yok eden Frank de Boer karşısında rövanşı aldığını not düşelim.
Bu Milli Takım'ın en çok forma giyen ismi olan Ozan Tufan ise derbide attığı golün morali ile Hollanda karşısında maça çıktı.
Hakan Çalhanoğlu sakatlık sonrasında özellikle Manchester United maçında çok eleştiri almıştı. Ama son lig maçında Milan forması ile tabelayı değiştirip imza gollerinden birini attı.
Kenan Karaman, Şenol Güneş'in joker oyuncusu. Düşük profilli ancak çok faydalı, oyun zekası yüksek, uzun boyu ile yüksek toplarda Burak'tan başka alternatifimiz olmasını sağlayan isim.
Yusuf, Lille'de 2. santrfor olarak forma giyiyor. Fransızlar onu kaleye yakın oynatıyor, Letonya maçında Güneş, bunu deneyebilir.
Burak Yılmaz, ustalık günlerinde bize müthiş bir resital sundu. Uzun süren sakatlığın ardından 10 gün önce sahalara dönmüş olmasına rağmen ve biz "Eyvah Cenk de sakat" derken Hollanda'yı paramparça etti. Hepimiz iyi biliyoruz ki o frikik golü olmasa maç 3-3'e doğru koşuyordu.
RAKİBİMİZ 2 KULE!
Şimdi gelelim zafer fotoğrafını çeken fotoğraf makinesinin tripoduna… Başarı için 3 sacayağını da iyi kurmak lazım. Şenol Güneş'in rakip analizi ve oyuncuları ile kurduğu ilişki Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanırken TFF'nin İngiliz danışman kullanıp halı gibi bir zemin ortaya koyması ve yoğun maç trafiğinde göğüslerindeki Ay-Yıldız için yüreğini ortaya koyan futbolcular. Akıl, kalp, organizasyon… Bunlar futbolun olmazsa olmazı.
Evet, Hollanda topa daha fazla sahip oldu. Evet, 35 orta yaptılar ama kontrataklarla geçiş oyununun başarılı bir örneğini ortaya koyduk. Bu oyun F.Bahçe'de Erol Bulut'un üzerinde kâbus gibi dolaşan "Topa sahip olmalıyız" çılgınlığına da verilmiş bir yanıttır aslında.
MURAT ÖZBOSTAN: MİLLİ TAKIM'A BAK TARTIŞMAYI BİTİR!
Hollanda maçının keyfini fazla yaşamadan ülke futbolunun artık klasik hale gelen çekişmelerinin içinde yine kendimizi bulduk son 48 saatte.. Oysa ligdeki gergin ortamdan biraz uzaklaşmak hepimize iyi gelecekti.. Öyle de oldu..
Gelin görün ki önce Galatasaray'dan gelen sert açıklamalar, ardından Fenerbahçe'nin Erol Bulut'u göndermesi, 28 şampiyonluk tartışmaları... Şu milli arada bile bizi yine derin bir kuyunun içine attı.. Çık çıkabilirsen! Sosyal medyada çirkin söylemler oluşturdu..
Hocam böyle dedi ama kişiler yine kulak asmadı. Zaten ilk maçta 11 futbolcunun 9'unun yurt dışından olmasının altında da bu kısır çekişmelerden etkilenmeyen oyuncuları sahaya sürmek fikri yatmıyor mu acaba? Bence yatıyor.. Biz yine bunları kenara bırakalım da Norveç'e bakalım.. Bir zafer daha olur inşallah..
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