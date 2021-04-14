14 Nisan 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: UEFA'dan flaş EURO 2020 kararı! "İtalya - Türkiye maçında..."

UEFA'dan seyirci açıklaması! İtalya - Türkiye maçı...
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Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 Giriş Tarihi: 14.04.2021

öncesinde seyirci tartışmaları sürerken 'dan flaş bir karar geldi. Avrupa futbolunun patronu, EURO 2020'de 'ndaki maçların en az %25 seyirci kapasitesiyle oynanacağını duyurdu. İşte detaylar...

, 'de 'ndaki maçların en az %25 seyirci kapasitesiyle oynanacağını açıkladı.

TÜRKİYE MAÇI SEYİRCİLİ

Böylece, 11 Haziran'da oynanacak - maçı seyircili oynanacak.

70.634 kişilik oturma kapasitesine sahip Olimpiyat Stadı'nda en az 17.500 kişi stada alınacak.

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