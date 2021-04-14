14 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: UEFA'dan flaş EURO 2020 kararı! "İtalya - Türkiye maçında..."
EURO 2020 öncesinde seyirci tartışmaları sürerken UEFA'dan flaş bir karar geldi. Avrupa futbolunun patronu, EURO 2020'de Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçların en az %25 seyirci kapasitesiyle oynanacağını duyurdu. İşte detaylar...
UEFA, EURO 2020'de Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçların en az %25 seyirci kapasitesiyle oynanacağını açıkladı.
TÜRKİYE MAÇI SEYİRCİLİ
Böylece, 11 Haziran'da oynanacak İtalya - Türkiye maçı seyircili oynanacak.
70.634 kişilik oturma kapasitesine sahip Roma Olimpiyat Stadı'nda en az 17.500 kişi stada alınacak.
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