Sıradaki gelsin! İşte Norveç-Türkiye maçı muhtemel 11'leri
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milliler, Norveç'le kozlarını paylaşacak. Ay-Yıldızlılarda tek hedef 3 puanı alıp liderliğe yükselmek. İşte Norveç-Türkiye maçının muhtemel 11'leri... | Son dakika Milli Takım haberleri
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında bugün İspanya'da Norveç ile karşı karşıya gelecek. Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayımlanacak. İlk olarak Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşma, koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alınmıştı. Müsabakada, İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Grubun diğer maçlarında ise Hollanda-Letonya ve Karadağ- Cebelitarık karşı karşıya gelecek.
3. MAÇ LETONYA İLE
Gruptaki ilk mücadelesinde Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek elemelere müthiş bir başlangıç yapan milli takımımızda tek hedef Norveç karşısında da galibiyet serisini devam ettirmek. İlk sınavını kazanan Norveç'ten alacağı 3 puanla grupta avantaj elde etmek ay-yıldızlılarımızda morallerin yüksek olması teknik heyeti oldukça sevindiriyor. Mutlak zaferden başka sonuç düşünmeyen Milliler, Türkiye'ye bir büyük sevinç daha yaştmak istiyor. Türkiye, gruptaki üçüncü karşılaşmasında 30 Mart Salı günü İstanbul'da Letonya ile oynayacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
NORVEÇ: JARSTEIN, STRANDBERG, LODE, MELING, ÖDEGAARD, BERG, SVENSSON, MIDTSJO, THORTSTVEDT, SÖRLOTH, HAALAND
TÜRKİYE: UĞURCAN, ZEKİ, ÇAĞLAR, O. KABAK, UMUT, OZAN, OKAY, HAKAN, YUSUF, KENAN, BURAK
558. MAÇINA ÇIKACAK
MilliTakım, Norveç maçıyla birilkte tarihinde 588. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 314'ü resmi, 273'ü özel 587 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 223 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.
A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 587 karşılaşmanın 506'sını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
779 GOL ATTI
Ay-Yıldızlı ekip, 251'i deplasmanda, 256'sı evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 779 gol attı, kalesinde 839 gol gördü.
NORVEÇ'E KARŞI 4-3 ÖNDEYİZ
A Milli Takımımız, Norveç ile tarihte 10. kez rakip olacak. İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.
SON MAÇ TÜRKİYE'NİN
Ay-Yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de Oslo'da oynadı. 2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre ve Nihat'ın golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti. (Fotomaç)
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