28 Mart 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Karadağ 4-1 Cebelitarık (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Karadağ rahat kazandı!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 Giriş Tarihi: 27.03.2021

'ın grubunda yer alan ve , G Grubu 2. maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Karadağ 4-1 kazandı ve puanını 6'ya yükseltti.

2. maçında ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Karadağ'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Beqiraj, 43'te Simic, 53'te Tomasevic ve 80. dakikada ise Jovetic kaydetti. Cebelitarık'ın tek golü ise 30. dakikada penaltıdan Styche'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Karadağ puanını 6'ya yükseltti. Cebelitarık ise 2 maç sonunda puan kazanamadı.

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