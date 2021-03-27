Karadağ 4-1 Cebelitarık (MAÇ SONUCU-ÖZET)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 2. maçında A Milli Takım, Norveç ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde Ay-yıldızlıların teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Ozan Kabak'ın durumunu değerlendiren Güneş, "Ozan'ın gelmeden önce ateşi çıkmıştı, üşütmüş. Serum ve ilaç verdik. Ne kadar iyi durumda olduğunu şu an için bilmiyoruz." şeklinde konuştu.