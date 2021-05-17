17 Mayıs 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım EURO 2020'de birinci sırada! İşte o liste...

Süper Lig'de sezonun bitimiyle Avrupa Şampiyonası heyecanı alevlendi. EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Takım'ımız turnuvanın en dikkat çeken takımlarından birisi. Nitekim millilerimiz EURO 2020'ye katılacak olan takımlar arasında yapılan o listede birinci sırada yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Son dakika spor haberi: A Milli Takım EURO 2020'de birinci sırada! İşte o liste...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 17.05.2021

'nin başlamasına sayılı günler kala futbolseverlerin heyecanı da artarak devam ediyor. Yeni jenerasyonla iyi bir hava yakalayan , düşük yaş ortalamasıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde kadrolarının açıklanmasının ardından Milli Takımımız 25 yaş ortalamasıyla turnuvanın en genç takımı oldu.

Son dakika spor haberi: A Milli Takım EURO 2020'de birinci sırada! İşte o liste...

'nin başlamasına sayılı günler kala futbolseverlerin heyecanı da artarak devam ediyor. Yeni jenerasyonla iyi bir hava yakalayan , düşük yaş ortalamasıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde kadrolarının açıklanmasının ardından Milli Takımımız 25 yaş ortalamasıyla turnuvanın en genç takımı oldu.

Son dakika spor haberi: A Milli Takım EURO 2020'de birinci sırada! İşte o liste...

EN GENÇ BEŞ TAKIM

25.1'lik yaş ortalamasıyla 'de mücadele edecek en genç takım olan Türkiye'yi 25.3'lük ortalamasıyla A Grubu'nda rakibimiz olan Galler takip ediyor. 3 ve 4.sıraları 25.7 yaş ortalamasıyla İngiltere ve Ukrayna takip ederken 5.sırada ise 26.4 ile Almanya yer alıyor.

Son dakika spor haberi: A Milli Takım EURO 2020'de birinci sırada! İşte o liste...

25 YAŞ ALTI 18 OYUNCU

Teknik direktör 'in milli takıma davet ettiği 30 oyuncudan 18'i 25 ve altında yaşlara sahip oyuncular oldu. İlk kez 'dan davet alan 19 yaşındaki , 21 yaşındaki ve 22 yaşındaki gibi oyuncular da takımın yaş ortalamasını daha genç bir hale getirdi.

Son dakika spor haberi: A Milli Takım EURO 2020'de birinci sırada! İşte o liste...

30 YAŞINDAN BÜYÜK SADECE 4 OYUNCU

A Milli Takımımıza 30 yaşından büyük yalnızca 4 isim çağrıldı. 35 Yaşındaki yıldız , 32 Yaşındaki kaleci , 33 yaşındaki ve 31 yaşındaki bu 4 kişi arasında yer alan oyuncularımız oldu.

Son dakika spor haberi: A Milli Takım EURO 2020'de birinci sırada! İşte o liste...

EN TECRÜBELİ BURAK YILMAZ

Açıklanan kadroda yer alan en deneyimli isim 'de bu sezon harikalar yaratan 35 yaşındaki yıldızı olurken en genç oyuncu ise 'ın 19 yaşındaki yıldızı ise oldu.

Son dakika spor haberi: A Milli Takım EURO 2020'de birinci sırada! İşte o liste...

2016 VE 2008'DEN DAHA GENÇ

tarafından kadrosuna ilk etapta davet edilen 30 oyuncudan 18'ini 25 ve altında yaşlara sahip olunan oyuncular oluşturdu. Bir önceki olan Euro 2016'da bu sayı 8, üçüncü olarak büyük başarı yakaladığımız Euro 2008'de ise 10'du. Mevcut kadrosu 25.1 yaş ortalamasına sahip A Milli Takım, katıldığımız son 2 büyük turnuva olan Euro 2016 ve Euro 2008'de 26.3 yaş ortalamasıyla yer almıştı. (Milliyet)

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