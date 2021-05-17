Son dakika spor haberi: A Milli Takım EURO 2020'de birinci sırada! İşte o liste...
Süper Lig'de sezonun bitimiyle Avrupa Şampiyonası heyecanı alevlendi. EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Takım'ımız turnuvanın en dikkat çeken takımlarından birisi. Nitekim millilerimiz EURO 2020'ye katılacak olan takımlar arasında yapılan o listede birinci sırada yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Euro 2020'nin başlamasına sayılı günler kala futbolseverlerin heyecanı da artarak devam ediyor. Yeni jenerasyonla iyi bir hava yakalayan A Milli Takımımız, düşük yaş ortalamasıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Şampiyonası kadrolarının açıklanmasının ardından Milli Takımımız 25 yaş ortalamasıyla turnuvanın en genç takımı oldu.
Euro 2020'nin başlamasına sayılı günler kala futbolseverlerin heyecanı da artarak devam ediyor. Yeni jenerasyonla iyi bir hava yakalayan A Milli Takımımız, düşük yaş ortalamasıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Şampiyonası kadrolarının açıklanmasının ardından Milli Takımımız 25 yaş ortalamasıyla turnuvanın en genç takımı oldu.
EN GENÇ BEŞ TAKIM
25.1'lik yaş ortalamasıyla Euro 2020'de mücadele edecek en genç takım olan Türkiye'yi 25.3'lük ortalamasıyla A Grubu'nda rakibimiz olan Galler takip ediyor. 3 ve 4.sıraları 25.7 yaş ortalamasıyla İngiltere ve Ukrayna takip ederken 5.sırada ise 26.4 ile Almanya yer alıyor.
25 YAŞ ALTI 18 OYUNCU
Teknik direktör Şenol Güneş'in milli takıma davet ettiği 30 oyuncudan 18'i 25 ve altında yaşlara sahip oyuncular oldu. İlk kez A Milli Takım'dan davet alan 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, 21 yaşındaki Halil Dervişoğlu ve 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncular da takımın yaş ortalamasını daha genç bir hale getirdi.
30 YAŞINDAN BÜYÜK SADECE 4 OYUNCU
A Milli Takımımıza 30 yaşından büyük yalnızca 4 isim çağrıldı. 35 Yaşındaki yıldız Burak Yılmaz, 32 Yaşındaki kaleci Mert Günok, 33 yaşındaki Mahmut Tekdemir ve 31 yaşındaki Efecan Karaca bu 4 kişi arasında yer alan oyuncularımız oldu.
EN TECRÜBELİ BURAK YILMAZ
Açıklanan kadroda yer alan en deneyimli isim Lille'de bu sezon harikalar yaratan 35 yaşındaki yıldızı Burak Yılmaz olurken en genç oyuncu ise Beşiktaş'ın 19 yaşındaki yıldızı ise Rıdvan Yılmaz oldu.
2016 VE 2008'DEN DAHA GENÇ
Şenol Güneş tarafından A Milli Takım kadrosuna ilk etapta davet edilen 30 oyuncudan 18'ini 25 ve altında yaşlara sahip olunan oyuncular oluşturdu. Bir önceki Avrupa Şampiyonası olan Euro 2016'da bu sayı 8, üçüncü olarak büyük başarı yakaladığımız Euro 2008'de ise 10'du. Mevcut kadrosu 25.1 yaş ortalamasına sahip A Milli Takım, katıldığımız son 2 büyük turnuva olan Euro 2016 ve Euro 2008'de 26.3 yaş ortalamasıyla yer almıştı. (Milliyet)
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