Son dakika spor haberi: A Milli Takım EURO 2020'de birinci sırada! İşte o liste...

EN GENÇ BEŞ TAKIM

25.1'lik yaş ortalamasıyla Euro 2020'de mücadele edecek en genç takım olan Türkiye'yi 25.3'lük ortalamasıyla A Grubu'nda rakibimiz olan Galler takip ediyor. 3 ve 4.sıraları 25.7 yaş ortalamasıyla İngiltere ve Ukrayna takip ederken 5.sırada ise 26.4 ile Almanya yer alıyor.