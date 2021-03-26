26 Mart 2021, Cuma
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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemleri G Grubu'nda Norveç'in yıldızı Haaland'ın sesi çıkmadı, milli yıldızımız Burak Yılmaz parladı.
Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde haftanın oyuncusu Burak Yılmaz!
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ımızın Hollanda'yı 4-2 yendiği maçta attığı 3 golle yıldızlaşan Burak Yılmaz, turnuvaya damga vurdu. Deneyimli yıldız ilk maçların ardından haftanın oyuncusu seçildi. İşte detaylar...
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemleri G Grubu'nda Norveç'in yıldızı Haaland'ın sesi çıkmadı, milli yıldızımız Burak Yılmaz parladı.
Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiğimiz maça attığı gollerle damga vuran milli futbolcumuz Burak Yılmaz, adından söz ettirmeye devam ediyor.
Hat-trick yaparak galibiyette başrol oynayan Yılmaz, 2022 Dünya Kupası Elemeleri ilk haftasının en iyi oyuncusu seçildi.
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