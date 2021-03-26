26 Mart 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde haftanın oyuncusu Burak Yılmaz!

Ne Lewa ne Haaland! Zirvede Burak
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 Giriş Tarihi: 26.03.2021

'nde A Milli Takım'ımızın 'yı 4-2 yendiği maçta attığı 3 golle yıldızlaşan , turnuvaya damga vurdu. Deneyimli yıldız ilk maçların ardından haftanın oyuncusu seçildi. İşte detaylar...

'nda 'in yıldızı 'ın sesi çıkmadı, milli yıldızımız parladı.

'yı 4-2 mağlup ettiğimiz maça attığı gollerle damga vuran milli futbolcumuz Burak Yılmaz, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hat-trick yaparak galibiyette başrol oynayan Yılmaz, ilk haftasının en iyi oyuncusu seçildi.

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