26 Mart 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Hırvatistan 4-1 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ümit Milliler'den tatsız prova! Golleri izleyin
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 Giriş Tarihi: 26.03.2021

için çalışmalarını sürdüren , ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ay-Yıldızlılar 4-1 kaybetti.

'ne hazırlanan , hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-1 kaybetti.

Hırvatistan'ın gollerini 7. dakikada Mitrovic, 40'ta Bulat, 43. ve 66. dakikalarda Mirin attı. Millilerimizin tek golünü ise 84'te 'dan geldi.

Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker de tribünden takip etti.

İŞTE MAÇTA ATILAN GOLLER

GOL | Hırvatistan 1-0 Türkiye
GOL | Hırvatistan 2-0 Türkiye
GOL | Hırvatistan 3-0 Türkiye
GOL | Hırvatistan 4-0 Türkiye
GOL | Hırvatistan 4-1 Türkiye

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