26 Mart 2021, Cuma
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Hırvatistan 4-1 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET)
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri için çalışmalarını sürdüren Ümit Milli Takımımız, Hırvatistan U21 takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ay-Yıldızlılar 4-1 kaybetti.
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Hırvatistan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ümit Milli Takımımız 4-1 kaybetti.
Hırvatistan'ın gollerini 7. dakikada Mitrovic, 40'ta Bulat, 43. ve 66. dakikalarda Mirin attı. Millilerimizin tek golünü ise 84'te Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker de tribünden takip etti.
İŞTE MAÇTA ATILAN GOLLER
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