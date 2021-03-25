25 Mart 2021, Perşembe

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FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk gün sona erdi! İşte toplu sonuçlar

Avrupa Elemeleri'nde ilk gün sona erdi! İşte toplu sonuçlar
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Giriş Tarihi: 25.03.2021

'nin ilk günündeki maçlar tamamlandı. İlk günde A, D, E, G ve H gruplarındaki karşılaşmalar oynandı.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde A, D, E, G ve H gruplarındaki ilk karşılaşmalar oynandı.

Türkiye, sahasında Hollanda'yı 4-2 yenerek G Grubu'ndaki mücadelesine 3 puanla başladı.

Burak Yılmaz, Alman Klaus Allofs'un Hollanda'ya karşı hat-trick yaptığı 1980 Avrupa Şampiyonası maçından beri bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Gruptaki diğer karşılaşmalarda Norveç, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0, Karadağ da konuk olduğu Letonya'yı 2-1 mağlup etti.

SON ŞAMPİYON FRANSA PUAN KAYBIYLA BAŞLADI

D Grubu'ndaki karşılaşmada, son dünya şampiyonu Fransa, evinde Ukrayna 1-1 berabere kaldı.

Fransa'nın golünü, 19. dakikada Griezmann kaydetti. Ukrayna adına skor tabelasını değiştiren oyuncu, 57. dakikada kendi kalesine attığı golle Kimpembe oldu.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği E Grubu müsabakasında, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki Belçika ile Galler karşılaştı. Galler, Wilson ile 10. dakikada öne geçti ancak ev sahibi Belçika, De Bruyne'ün 22, Thorgan Hazard'ın 28 ve Lukaku'nun (penaltıdan) 73. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

E Grubu'ndaki diğer karşılaşma ise 8 gole sahne oldu. Çekya, Soucek (3), Schick, Barak ve Jankto'nun golleriyle Estonya deplasmanından 6-2 galip ayrıldı.

İlk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu

Sırbistan-İrlanda Cumhuriyeti: 3-2

Portekiz-Azerbaycan: 1-0

- D Grubu

Finlandiya-Bosna Hersek: 2-2

Fransa-Ukrayna: 1-1

- E Grubu

Belçika-Galler: 3-1

Estonya-Çekya: 2-6

- G Grubu

Türkiye-Hollanda: 4-2

Cebelitarık-Norveç: 0-3

Letonya-Karadağ: 1-2

- H Grubu

Malta-Rusya: 1-3

Slovenya-Hırvatistan: 1-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Slovakya: 0-0

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