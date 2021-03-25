25 Mart 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Türkiye-Hollanda maçında Hakan Çalhanoğlu'ndan müthiş gol!

Hakan Çalhanoğlu'ndan müthiş gol!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 25.03.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takımımız 'yı 4-2 mağlup etti ve 3 puan alarak muhteşem bir başlangıç yaptı. Takımımızın 3. golü 'nun ayağından gelirken, 27 yaşındaki oyuncu yaklaşık 25 metreden golünü kaydetti.

A Milli Takım'ın Milan'da forma giyen yıldızı , attığı müthiş golle zafer gecesini taçlandırdı. Tecrübeli futbolcu, ikinci yarının başında ceza sahası dışında buluştuğu topu dönerek müthiş bir şutla köşeden filelere gönderirken, Krul çaresiz kaldı. Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktığı Eylül 2013'ten bu yana ceza sahası dışından 6 kezle en fazla gol atan oyuncu olarak ayrı bir başarıya imza attı. Burak'ın attığı ilk golünde de asistini yapan Hakan gecenin yıldızları arasında yer aldı.

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