Türkiye-Hollanda maçında Hakan Çalhanoğlu'ndan müthiş gol!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takımımız Hollanda'yı 4-2 mağlup etti ve 3 puan alarak muhteşem bir başlangıç yaptı. Takımımızın 3. golü Hakan Çalhanoğlu'nun ayağından gelirken, 27 yaşındaki oyuncu yaklaşık 25 metreden golünü kaydetti.

A Milli Takım'ın Milan'da forma giyen yıldızı Hakan Çalhanoğlu, attığı müthiş golle zafer gecesini taçlandırdı. Tecrübeli futbolcu, ikinci yarının başında ceza sahası dışında buluştuğu topu dönerek müthiş bir şutla köşeden filelere gönderirken, Krul çaresiz kaldı. Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktığı Eylül 2013'ten bu yana ceza sahası dışından 6 kezle en fazla gol atan oyuncu olarak ayrı bir başarıya imza attı. Burak'ın attığı ilk golünde de asistini yapan Hakan gecenin yıldızları arasında yer aldı.

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