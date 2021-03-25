25 Mart 2021, Perşembe
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A Milli Takım'ın oyunu güven verdi
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takımımız Hollanda'yı ağırladı ve mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ay-Yıldızlıların pas oyunu ve hızlı atakları futbolseverlerin beğenisini topladı.
Ay-Yıldızlı ekip, Hollanda karşısında galibiyetin yanı sıra sergilediği futbolla da güven verdi. Özellikle ilk yarıda müthiş oynayan milliler, ayağa kısa pasları, verkaçları ve hızlı atakları ile dünya markası Portakallar'ı adeta şaşkına çevirdi. Sık sık rakip kaleye inen ve Burak Yılmaz'la öne geçen takımımız, Okay'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda yine Burak'la farkı ikiye çıkardı. İkili mücadelelerin çoğundan galip çıkan, bloklar arası bağlantıyı da kusursuz uygulayan Türkiye, gelecek maçlar için de güven verdi.
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