25 Mart 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'ın oyunu güven verdi

A Milli Takım'ın oyunu güven verdi
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 25.03.2021

'nda A Milli Takımımız 'yı ağırladı ve mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ay-Yıldızlıların pas oyunu ve hızlı atakları futbolseverlerin beğenisini topladı.

Ay-Yıldızlı ekip, karşısında galibiyetin yanı sıra sergilediği futbolla da güven verdi. Özellikle ilk yarıda müthiş oynayan milliler, ayağa kısa pasları, verkaçları ve hızlı atakları ile dünya markası Portakallar'ı adeta şaşkına çevirdi. Sık sık rakip kaleye inen ve Burak Yılmaz'la öne geçen takımımız, Okay'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda yine Burak'la farkı ikiye çıkardı. İkili mücadelelerin çoğundan galip çıkan, bloklar arası bağlantıyı da kusursuz uygulayan Türkiye, gelecek maçlar için de güven verdi.

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