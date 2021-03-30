30 Mart 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Türkiye - Letonya maçında millilerde 2 değişiklik!

Şenol Güneş'ten 2 değişiklik!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

'nda mücadele eden 'ımız, grubun 3. maçında Letonya'yı konuk etti. Mücadeleye teknik direktör , ilk 11'de 2 değişiklik yaparak çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Dünya Kupası Eleme mücadelesinde Letonya'yı konuk eden 'nda ilk 11'de 2 değişiklik gerçekleşti.

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılma yolunda gruptaki üçüncü maçında Letonya'yı ağırlayan 'da ilk 11'de 2 değişiklik yaşandı. yerine ilk 11'de 'a şans veren Teknik Direktör , sol bekte de 'ın yerine 'i sahaya sürdü. , ve da kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım kadrosunda yer aldı. A Milli Takım, Letonya karşısına şu 11'le çıktı:

", , Ozan Kabak, , Caner Erkin, , Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Letonya maçını tribünden takip etti

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