31 Mart 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları

İşte Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları!
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

3. haftanın ilk günü maçları tamamlandı. 4 gruptan 10 maçın yapıldığı gecede, liderliğini sürdürdü.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin üçüncü haftasının ilk gününde, A, E, G ve H gruplarında 10 karşılaşma oynandı.

'ın konuk ettiği ile 3-3 berabere kaldığı G Grubu'nun diğer maçlarında Hollanda, konuk olduğu 'ı 7-0, Norveç ise deplasmanda Karadağ'ı 1-0 yendi.

Hollanda'nın gollerini 42. dakikada Berghuis, 55. dakikada , 61. ve 88 dakikalarda Depay, 62. dakikada Wijnaldum, 64. dakikada Malen ve 85. dakikada kaydetti.

Norveç ise 35. dakikada eski Trabzonsporlu 'un ağları sarsmasıyla Karadağ karşısında 3 puana uzandı.

Grupta 7 puanlı liderliğini sürdürürken, 6 puana sahip takımlardan sırasıyla Hollanda, Karadağ ve Norveç, averaj farkıyla ilk 4 içinde yer aldı.

Öne çıkan maçlarda, A Grubu'nda , geriye düştüğü mücadelede konuk olduğu 'u 45+2. dakikada , 51. dakikada Ronaldo ve 80 dakikada 'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. 87. dakikada Chanot'un ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü Lüksemburg'un tek golü, 30. dakikada Rodrigues'ten geldi.

E Grubu'nda ise , ağırladığı 'u 8-0 yendi.

Üçüncü hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Azerbaycan-Sırbistan: 1-2

Lüksemburg-Portekiz: 1-3

E Grubu:

Belçika-Belarus: 8-0

Galler-Çekya: 1-0

G Grubu:

Cebelitarık-Hollanda: 0-7

Karadağ-Norveç: 0-1

Türkiye-Letonya: 3-3

H Grubu:

Kıbrıs Rum Kesimi-Slovenya: 1-0

Slovakya-Rusya: 2-1

Hırvatistan-Malta: 3-0

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