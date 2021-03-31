31 Mart 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım Letonya şanssızlığını kıramadı!

A Milli Takım Letonya şanssızlığını kıramadı!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

3. maçında ile 3-3 berabere kalan , rakibi karşısında resmi maçlarda galibiyet alamadı.

'ne ve galibiyetleriyle başlayan , karşısında 3-1 öne geçtiği mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve rakibi karşısında yine kazanamadı. Bugüne kadar Letonya'yla 5 resmi maçta karşı karşıya gelen milli takım, bu mücadelelerden 1 yenilgi ve 4 beraberlikle ayrıldı. 2 takım 2 kez de hazırlık maçlarında karşılaştı. 1924'te oynanan hazırlık maçında A Milli Takım 3-1 kazanırken, 2013'te oynanan hazırlık maçı ise 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Milliler, Letonya'ya karşı resmi maçlarda ise hiç galibiyet alamadı. 2003 yılında yönetiminde 'na katılmak için Play-Off mücadelesinde Letonya ile eşleşen , deplasmanda oynanan maçı 1-0 kaybederken, iç sahadaki karşılaşmada ise 2-0 öne geçmesine karşın 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılarak Avrupa Şampiyonası'na katılamamıştı. Ay-yıldızlı ekip, 'nde de Letonya ile eşleşmişti. Grupta oynanan 2 maç da 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

A Milli Takım sonunu getiremedi! haberin devamı

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