Türkiye-Hollanda maçı sonrası millilerden galibiyet pozu
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda'yı 4-2 yenerek başlayan A Milli Takım'da, Burak Yılmaz hat-trick yaparken Uğurcan Çakır da penaltı kurtardı. Millilerimizin galibiyet coşkusu soyunma odasına taşınırken, galibiyet pozu da geldi.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Türkiye, Hollanda'yı ağırladı. Mücadele Türkiye'nin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Hollanda ile oynadığı son 3 maçı kaybetmeyen A Milli Futbol Takımı, ikinci galibiyetini elde etti.
Bir karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda rakibine 8 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.
Türkiye, rakibine karşı oynadığı toplam 13 maçta, 4. galibiyetine ulaştı. Bu maçlarda Hollanda'nın ise 5 galibiyeti bulunuyor.
GALİBİYET POZU GELDİ
Milli futbolcular ve teknik heyet karşılaşmanın ardından galibiyet pozu verdi. İşte o kare...
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