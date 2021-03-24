Türkiye-Hollanda maçı sonrası millilerden galibiyet pozu

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda'yı 4-2 yenerek başlayan A Milli Takım'da, Burak Yılmaz hat-trick yaparken Uğurcan Çakır da penaltı kurtardı. Millilerimizin galibiyet coşkusu soyunma odasına taşınırken, galibiyet pozu da geldi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Türkiye, Hollanda'yı ağırladı. Mücadele Türkiye'nin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hollanda ile oynadığı son 3 maçı kaybetmeyen A Milli Futbol Takımı, ikinci galibiyetini elde etti.

Bir karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda rakibine 8 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

Türkiye, rakibine karşı oynadığı toplam 13 maçta, 4. galibiyetine ulaştı. Bu maçlarda Hollanda'nın ise 5 galibiyeti bulunuyor.

GALİBİYET POZU GELDİ

Milli futbolcular ve teknik heyet karşılaşmanın ardından galibiyet pozu verdi. İşte o kare...

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