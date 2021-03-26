26 Mart 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Hırvatistan-Türkiye | CANLI

Hırvatistan-Türkiye | CANLI
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 Giriş Tarihi: 26.03.2021

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı hazırlık maçında Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN
GOL | Hırvatistan 1-0 Türkiye

TÜRKİYE'NİN HIRVATİSTAN MAÇI 11'İ

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Teknik direktör yönetimindeki milli takım, ikinci hazırlık maçında 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

Kaleciler: Berke Özer (KVC Westerlo), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.)

Defans: Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Şefik Abalı (FC Wacker Innsbruck), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Erdoğan Kaya (Turgutluspor), İsmail Çokçalış (), Bünyamin Balcı (Fraport-)

Orta Saha: Burak İnce (Altınordu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Melih İbrahimoğlu (Heracles Almelo), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Batuhan Kör (Bursaspor)

Forvet: Yusuf Barası (Az Alkmaar), Enis Destan (Altınordu), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor), Mohamed Zeki Amdouni (FC Stade Lausanne Ouchy), Ali Akman, Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü)

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