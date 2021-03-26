Hırvatistan - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ümit Milli Takım
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hırvatistan - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hırvatistan - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hırvatistan - Türkiye maçı 26 Mart Cuma günü saat 17:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.
Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki milli takım, ikinci hazırlık maçında 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan'ı ağırlayacak.
Kaleciler: Berke Özer (KVC Westerlo), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.)
Defans: Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Şefik Abalı (FC Wacker Innsbruck), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Erdoğan Kaya (Turgutluspor), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Bünyamin Balcı (Fraport-TAV Antalyaspor)
Orta Saha: Burak İnce (Altınordu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Melih İbrahimoğlu (Heracles Almelo), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Batuhan Kör (Bursaspor)
Forvet: Yusuf Barası (Az Alkmaar), Enis Destan (Altınordu), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor), Mohamed Zeki Amdouni (FC Stade Lausanne Ouchy), Ali Akman, Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü)
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