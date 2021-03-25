25 Mart 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hollanda galibiyetinin ardından A Milli Takım'ı tebrik etti!

Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 Giriş Tarihi: 25.03.2021

ilk maçında , 'yı 4-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Başkan , soyunma odasında oyuncuları arayarak tebrik etti.

Başkan , ilk karşılaşmasında 'yı 4-2 mağlup eden 'ı tebrik etti.

A Milli Takım'ın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Bakanı Dr. ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı da takip etti. Bakan Kasapoğlu ile Başkanı maçtan sonra soyunma odasına inerek teknik direktör ve futbolcuları kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Kasapoğlu'nun telefonundan canlı olarak soyunma odasına bağlanarak teknik direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı ile konuştu. Tüm takımı en içten duygularla kutladığını belirten Başkan Erdoğan, bu galibiyetin tüm 'ye büyük moral olduğunu vurguladı.

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