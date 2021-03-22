22 Mart 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Ümit Milli Takım Hırvatistan ve Sırbistan maçları için kampa girdi

Ümit Milliler kampa girdi
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 22.03.2021

'na hazırlanan , Hırvatistan ve Sırbistan maçlarının öncesinde kampa girdi.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde de milli futbolcular Doğucan Haspolat, ve Melih İbrahimoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa'da forma giyen genç futbolcu Doğucan Haspolat, milli takımın çok iyi oyunculardan oluştuğunu ifade ederek, "İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Takımıma güveniyorum. İnşallah şampiyonaya da katılacağız" dedi.

Fenerbahçe'den kiralık olarak Westerlo'da oynayan milli kaleci Berke Özer ise, elemelerden önce kendilerini test edecekleri zorlu rakiplerle karşılaşacaklarını ifade ederek, "Bu maçlar bizim için test niteliğinde. Rakiplerimiz zorlu ama bizler en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Amacımız Avrupa Şampiyonası elemeleri. İnşallah bu kamp dönemini de çok iyi geçirip, en iyi şekilde asıl maçlarımıza hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

Özer, Belçika'daki kariyeriyle ilgili soru üzerine de, "Son iki sezon benim için çok iyi geçti. Yaklaşık 50 maça çıktım. Çok iyi bir tecrübe kazandım. Kalecilik olarak da karakter olarak da Avrupa'da kendimi çok iyi geliştirdiğimi düşünüyorum. İnşallah da oynamaya devam edebilirim. Genç bir kaleci olarak hedefim, elimden geldiğince oynayabilmek. Oynayan bir kaleci olmak istiyorum. Özellikle genç yaşlarda yedek oturursanız gelişmek kariyer açısından çok zor. Çok iyi bir kaleci jenerasyonumuz var. Bunun da en büyük sebebi oynuyor olmaları. Oynayan bütün genç kalecilerimiz şu an çok iyi performans gösteriyor. Doğan, Ersin, Altay, Uğurcan, İrfancan ve daha birçok arkadaşımıza eğer şans verildiği sürece de neler olduğunu görüyoruz. Bu kulüpler için de bir avantaj. Bu jenerasyonun içinde olmaktan da çok mutluyum. İnşallah Türkiye, kaleci kültürünü Avrupa'da da bu şekilde devam ettirebilir" diye konuştu.

Avusturya Bundesliga ekiplerinden Rapid Wien'in orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu da, iki güzel maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Genç bir kadromuz var. Elemeler öncesi çalışmalara başladık. Çok iyi şekilde çalışıp başaracağımıza inanıyorum. Bütün takım arkadaşlarım çok istekli. Bunu da kampta ve çıkacağımız maçlarda göstereceğiz" dedi.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Bu arada 'nin haziran ayında başlayacak müsabakaları öncesi 26 Mart Cuma günü Zagreb'de Hırvatistan ve 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan ile hazırlık maçları oynayacak , Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışmalara başladı.

Milliler, Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas yönetiminde kampın ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

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