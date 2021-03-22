22 Mart 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Türkiye-Hollanda maçının hakemi Michael Oliver oldu

Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.03.2021

, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda ile karşılaşacak. Mücadeleyi yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan yönetecek.

Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Taylan Antalyalı... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Ümit Milliler kampa girdi Ümit Milliler kampa girdi
Kaan Ayhan ve Mert Müldür'den açıklamalar! Kaan Ayhan ve Mert Müldür'den açıklamalar!
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Taylan Antalyalı... A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Taylan Antalyalı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ