Son dakika spor haberi: Ozan Tufan gitmek istediği ligi açıkladı! "En kısa zamanda..."
Son dakika spor haberi: Milli futbolcu Ozan Tufan, A Milli Futbol Takım'ımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde salı günü Letonya ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Yıldız oyuncu, Premier Lig'de oynamak istediğini ifade ederken "İnşallah en kısa zamanda gidebilirim" dedi.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde salı günü Letonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takım'ımızda yıldız futbolcu Ozan Tufan, mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi Yıldız futbolcu, kariyerini Premier Lig'de sürdürmek istediğini ifade etti. İşte Ozan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"ZOR MAÇLARDAN 6 PUAN ALDIĞIMIZ ÇOK MUTLU VE GURURLUYUZ"
"Danimarka'ya zamanında attığım golde inanılmaz bir duygu yaşamıştım. Aynı duyguyu, Norveç maçında da yaşadım. Bu zor maçlardan 6 puan aldığımız için çok mutluyuz ve gururluyuz. Bu mutluluğu yaşatabildiysek, ne mutlu bize."
"EKİBİMİZ VE ORTAMIMIZ ÇOK İYİ VE BUNU SAHAYA YANSITIYORUZ"
"Çok güzel bir arkadaşlığımız var. Ekibimiz çok güzel, ortamımız çok iyi ve bunu sahaya yansıtıyoruz. Hangi takım olursa olsun, galibiyet için sahaya çıkıyoruz ve bunu da ilk maçlarla gösterdik. Kağıt üstünde diğer takımlar favori olarak görülse de farklı skorlarla bunun böyle olmadığını gösterdiğimiz için mutluyuz."
"GRUBU 9 PUANLA BİTİRİRİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"
"Şut konusunda az deniyorum ama öz oluyor. Daha çok denemek isterim tabii ki ama maç içerisinde bazı pozisyonlar öyle bir geliyor ki özel hissettiriyor bana. Daha fazla şut çekmem gerektiğini ben de biliyorum. 90 dakikalık bir maçımız var. Neyin ne olacağını bilemeyiz. Biz de favori gözükmüyorduk çoğu maçta ama yendiğimiz birkaç maç oldu, hele ki bu grupta. Sahaya yenmek için çıkacağız. Taraftarlarımızla birlikte bu maçı kazanacağımıza inanıyorum. Büyük bir enerjimiz var. Bu enerjiyle Letonya maçına çıkacağız. Grubu 9 puanla bitiririz diye düşünüyorum."
"NEREDE GÖREV VERİLİRSE OYNARIM"
"Şenol Hoca'yla Bursaspor zamanında beraber çalıştık. Doğru yolu seçmemde önemli olan insanlardan bir tanesi. Kendimi maç içinde rahat hissettirdiği için performansım artıyor. Şu an oynadığım mevkide kendimi iyi hissediyorum. İki yönlü oynamaya, eksiklerim olsa da gayret gösteriyorum. Sağ bekte de oynadım, stoperde de oynadım. Nerede görev verilirse oynarım. Önemli olan milli takımın başarısı."
"KENDİMİ PREMIER LİG'E YAKIN HİSSEDİYORUM"
"Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Tabii ki her futbolcu gibi ben de kendimi yurt dışında göstermek istiyorum. Kendimi Premier League'e yakın hissediyorum. İnşallah en kısa süre zamanda gidebilirim."
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