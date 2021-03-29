29 Mart 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Luka Modric'ten Türkiye itirafı! "Aklımdan çıkmıyor"

Ülkesi adına en çok forma giyen isim olan Luka Modric'ten flaş açıklamalar geldi. Real Madrid ve Hırvatistan'ın efsane ismi Türkiye itirafında da bulundu. İşte o açıklamalar...

Luka Modric'ten Türkiye itirafı! Aklımdan çıkmıyor
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

'ın futbol efsanei , 135. kez Hırvatistan formasını giymesi ve bu alanda rekoru kırmasının ardından basın toplantısında konuştu.

Luka Modric'ten Türkiye itirafı! Aklımdan çıkmıyor

" formasıyla attığım en güzel gol Arjantin'e karşıydı. Rusya'daki Dünya Kupası sırasındaydı. Elbette bu formayla attığım her gol değerli ama bence o gol, diğerlerinden daha değerli."

Luka Modric'ten Türkiye itirafı! Aklımdan çıkmıyor

"EN ZOR AN TÜRKİYE MAĞLUBİYETİ"
"Tüm kariyerimde beni çok etkileyen bir an var. Bu forma altında geçirdiğim en zor an EURO 2008'de 'ye karşı Viyana'da aldığımız mağlubiyetti. O yenilgi bizi sert vurdu. Çok zordu. Soyunma odasındaki halimizi düşünebilirsiniz. Çok zordu çok. Sonrasında ne yaparsak yapalım, ne kadar başarılı olursak olalım. Aklımın bir ucunda hep o yenilgi var."

Luka Modric'ten Türkiye itirafı! Aklımdan çıkmıyor

"REAL MADRID'DE BIRAKMAK İSTİYORUM"
"Futboldan keyif alıyorum ve eğleniyorum. Ne zaman bırakacağımı göreceğiz. Şu an bırakmak için bir nedeim yok. Kariyerimi 'de bitirmek istiyorum. Bunu başarabilen çok az oyuncu var. Ancak, şimdiden tahmin etmek çok güç."

Luka Modric'ten Türkiye itirafı! Aklımdan çıkmıyor

"HAYALİM GERÇEK OLDU"
"Kariyerimin en özel anlarından biri formasını giydiğim ilk maçtı. Rakibimiz Arjantin'di. Bir hayalim gerçek olmuştu."

Luka Modric'ten Türkiye itirafı! Aklımdan çıkmıyor

"Futbola başladığım kulüpler Mostar ve Zrinjski ile çok fazla anım var. Zrinjski taraftarlarıyla çok anım var. Bir tanesinde Sarajevo'ya gol atmıştım ve bir Zrjnski taraftarının doğum günüydü. Maçı 2-1 kazanmıştık."

Luka Modric'ten Türkiye itirafı! Aklımdan çıkmıyor

"Kendim için bir önyargım yoktu. Çocukluğumdan beri futbol oynuyorum ve hakkımda her zaman önyargılar ve şüpheler olmuştu. Bu benim için bir problem olmadı. Beni değiştirmedi. Hakkımda olumsuz konuşan insanlarıa tersini ispat etmek için daha da motive olduğum çoktur."

Luka Modric'ten Türkiye itirafı! Aklımdan çıkmıyor

"'da oynadığım en iyi kaleci Subasic'ti. Çok iyi kaleciydi. Ayrıca ayakları da iyiydi. Savunmacı olarak Vedran Corluka'yı söyleyebilirim. Orta sahada Mateo Kovacic olur. Forvette de Dudu."

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