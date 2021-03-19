19 Mart 2021, Cuma
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TAYLAN'IN İLK HEYECANI
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da milli takıma alınan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'a Arda Turan'dan tebrik
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kaptan Arda Turan, A Milli Takım'a alınan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'a tebrik paylaşımı yaptı. Turan paylaşımında, "Başarılar kardeşlerim. Hayırlı olsun Taylom." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'da kaptan Arda Turan, A Milli Takım'a alınan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'a tebrik paylaşımı yaptı.
Turan paylaşımında, "Başarılar kardeşlerim. Hayırlı olsun Taylom." ifadelerini kullandı.
TAYLAN'IN İLK HEYECANI
Galatasaray'da başarılı performansıyla dikkalteri üzerine çeken Taylan Antalyalı, ilk kez A Milli Takım aday kadrosunda yer aldı.
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