19 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da milli takıma alınan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'a Arda Turan'dan tebrik

Arda Turan'dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'a tebrik!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 Giriş Tarihi: 19.03.2021

Son dakika spor haberi: 'da kaptan , 'a alınan ve 'a tebrik paylaşımı yaptı. Turan paylaşımında, "Başarılar kardeşlerim. Hayırlı olsun Taylom." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri

'da kaptan , 'a alınan ve 'a tebrik paylaşımı yaptı.

Turan paylaşımında, "Başarılar kardeşlerim. Hayırlı olsun Taylom." ifadelerini kullandı.

TAYLAN'IN İLK HEYECANI

Galatasaray'da başarılı performansıyla dikkalteri üzerine çeken Taylan Antalyalı, ilk kez A Milli Takım aday kadrosunda yer aldı.

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