19 Mart 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Son dakika: A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Taylan Antalyalı...

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Taylan Antalyalı...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 Giriş Tarihi: 19.03.2021

A Milli Futbol Takım'ımızın , ve ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde , ve 'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. İşte o isimler...

KALECİLER

Mert Günok
Uğurcan Çakır
Altay Bayındır
Gökhan Akkan

DEFANS

Zeki Çelik
Nazım Sangare
Merih Demiral
Ozan Kabak
Mert Müldür
Çağlar Söyüncü
Kaan Ayhan
Umut Meraş
Caner Erkin

ORTA SAHA

Okay Yokuşlu

Dorukhan Toköz
Ozan Tufan
Orkun Kökçü
İrfan Can Kahveci
Emre Kılınç
Yusuf Yazıcı
Halil Akbunar
Hakan Çalhanoğlu
Deniz Türüç

FORVET

Burak Yılmaz
Enes Ünal
Kenan Karaman
Cenk Tosun

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