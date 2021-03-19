Son dakika: A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Taylan Antalyalı...

A Milli Futbol Takım'ımızın Hollanda, Norveç ve Letonya ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. İşte o isimler...

KALECİLER

Mert Günok

Uğurcan Çakır

Altay Bayındır

Gökhan Akkan

DEFANS

Zeki Çelik

Nazım Sangare

Merih Demiral

Ozan Kabak

Mert Müldür

Çağlar Söyüncü

Kaan Ayhan

Umut Meraş

Caner Erkin

ORTA SAHA

Okay Yokuşlu

Taylan Antalyalı

Dorukhan Toköz

Ozan Tufan

Orkun Kökçü

İrfan Can Kahveci

Emre Kılınç

Yusuf Yazıcı

Halil Akbunar

Hakan Çalhanoğlu

Deniz Türüç

FORVET

Burak Yılmaz

Enes Ünal

Kenan Karaman

Cenk Tosun

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