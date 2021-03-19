19 Mart 2021, Cuma
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Mert Günok
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Okay Yokuşlu
Burak Yılmaz
Son dakika: A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Taylan Antalyalı...
A Milli Futbol Takım'ımızın Hollanda, Norveç ve Letonya ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. İşte o isimler...
KALECİLER
Mert Günok
Uğurcan Çakır
Altay Bayındır
Gökhan Akkan
DEFANS
Zeki Çelik
Nazım Sangare
Merih Demiral
Ozan Kabak
Mert Müldür
Çağlar Söyüncü
Kaan Ayhan
Umut Meraş
Caner Erkin
ORTA SAHA
Okay Yokuşlu
Taylan Antalyalı
Dorukhan Toköz
Ozan Tufan
Orkun Kökçü
İrfan Can Kahveci
Emre Kılınç
Yusuf Yazıcı
Halil Akbunar
Hakan Çalhanoğlu
Deniz Türüç
FORVET
Burak Yılmaz
Enes Ünal
Kenan Karaman
Cenk Tosun
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