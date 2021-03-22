A Milli Futbol Takımı'mız hazırlıklara başladı
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mız, kampa girerek hazırlıklara başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren ay-yıldızlı ekip, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerine çalışıldı. Hafta sonu maç takvimine göre bazı futbolculara yenilenme programı uygulandı.
Antrenmanın başında tüm kadro ile sahada toplanan Şenol Güneş, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Göztepeli Halil Akbunar ve Galatasaraylı Taylan Antalyalı'yı tebrik ederek tüm takıma alkışlattı.
Antrenmanı TFF A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.
Ay-yıldızlılar, Hollanda ile oynayacakları karşılaşma öncesindeki son çalışmasını yarın yapacak.
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