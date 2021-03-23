23 Mart 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı Hollanda maçı hazırlıklarını tamamladı

Milli Takım Hollanda hazırlıklarını tamamladı
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 Giriş Tarihi: 23.03.2021

'nda 'yı ağırlayacak 'mız hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ile oynayacağı öncesindeki son antrenmanını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti ve Hollanda müsabakasının taktik uygulamasıyla son buldu.

Ay-yıldızlıların antrenmanını A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

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