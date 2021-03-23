23 Mart 2021, Salı
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A Milli Futbol Takımı Hollanda maçı hazırlıklarını tamamladı
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı'mız hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
A Milli Futbol Takımı, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesindeki son antrenmanını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti ve Hollanda müsabakasının taktik uygulamasıyla son buldu.
Ay-yıldızlıların antrenmanını A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.
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