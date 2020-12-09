09 Aralık 2020, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş'ten ırkçılık tepkisi! "Kabul edilebilecek bir tarafı yok"

Güneş'ten ırkçılık tepkisi! Kabul edilebilecek bir tarafı yok
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

A Milli Takımı Teknik Direktörü , 'nde oynanan - maçında 4. hakemin 'ya sarf ettiği ırkçılık sözleri kınadı.

Güneş, maçta yaşanan ırkçı söylemle ilgili internet sitesinden bir mesaj yayımladı.

Türkiye'yi 'nde temsil eden İstanbul Kulübünün, 'da ile oynadığı müsabakadaki talihsiz olayı büyük bir üzüntüyle izlediklerini belirten Güneş, "Maçta adaleti sağlamakla yükümlü olan bir hakemin 'ya yönelik ırkçı söylemlerinin kabul edilebilir ve mazur gösterilebilecek tarafı yoktur." ifadesini kullandı.

Futbolun dostluk, barış, kardeşlik, fair play ruhu çerçevesinde, insanları ve kültürleri yakınlaştıran en önemli değerlerden biri olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini kaydeden Güneş, şu görüşlere yer verdi:

"Hakemin bu davranışını kınıyor, sorumluların hak ettikleri cezayı alacağını umuyorum. Bu beklentiler ışığında futbolun birleştirici ve bütünleştirici gücü adına hem içeride hem dışarıda birbirimizi sevelim, sayalım, güvenelim."

Medipol Başakşehir'den paylaşım! haberin devamı


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