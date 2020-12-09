Şenol Güneş'ten ırkçılık tepkisi! "Kabul edilebilecek bir tarafı yok"
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Başakşehir maçında 4. hakemin Pierre Webo'ya sarf ettiği ırkçılık sözleri kınadı.
Güneş, maçta yaşanan ırkçı söylemle ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden bir mesaj yayımladı.
Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün, Fransa'da PSG ile oynadığı müsabakadaki talihsiz olayı büyük bir üzüntüyle izlediklerini belirten Güneş, "Maçta adaleti sağlamakla yükümlü olan bir hakemin Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemlerinin kabul edilebilir ve mazur gösterilebilecek tarafı yoktur." ifadesini kullandı.
Futbolun dostluk, barış, kardeşlik, fair play ruhu çerçevesinde, insanları ve kültürleri yakınlaştıran en önemli değerlerden biri olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini kaydeden Güneş, şu görüşlere yer verdi:
"Hakemin bu davranışını kınıyor, sorumluların hak ettikleri cezayı alacağını umuyorum. Bu beklentiler ışığında futbolun birleştirici ve bütünleştirici gücü adına hem içeride hem dışarıda birbirimizi sevelim, sayalım, güvenelim."
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