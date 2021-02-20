20 Şubat 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

12 Dev Adam EuroBasket 2022'de!

12 Dev Adam EuroBasket 2022'de!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 Giriş Tarihi: 20.02.2021

, Hollanda'nın Hırvatistan'ı 65-57 yenmesiyle ilk üç sırada yer alarak Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde etti.

, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi 88-80 kazanan milli takım, Hollanda'nın da Hırvatistan'ı yenmesiyle EuroBasket 2022'ye katılmaya hak kazandı.

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