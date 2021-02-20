FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Basketbol Takımı, İsveç ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız İsveç ile karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR:

İlk çeyrek sonucu: TÜRKİYE 18 - 17 İSVEÇ



İkinci çeyrek sonucu: TÜRKİYE 39 - 35 İSVEÇ



Üçüncü çeyrek sonucu: TÜRKİYE 62 - 57 İSVEÇ



YENİLGİ VEDA DEMEK

Türkiye, 5. maçlar öncesinde 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle averajla son sırada. İlk maçta 87-80 mağlup olduğu İsveç'i 13 sayı farkla yenmek 12 Dev Adam'ın turnuva vizesi almasına yetecek. Türkiye, İsveç'e yenilirse gruptan çıkma şansını yitirecek. Ay-Yıldızlıların parkeye Larkin, Melih, Şehmus, Alperen ve Sertaç ilk beşiyle çıkması bekleniyor.

OLASI SENARYOLAR

Milliler, İsveç'i 13 sayı farkla yenerse diğer sonuçlara bakmadan turnuva vizesi alacak.

Ay-Yıldızlılara gruptan çıkmak için üst üste İsveç ve Hırvatistan galibiyetleri de yetecek.

İsveç'i 12 sayı farkla yenersek son maçlardaki skorları bekleyeceğiz.

Ay-Yıldızlılar 8 sayı farkla galip gelir, Hollanda da Hırvatistan'ı yenerse gruptan çıkacağız.

Türkiye, İsveç'i 8 sayı farkl

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