Türkiye-İsveç | CANLI
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Basketbol Takımı, İsveç ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız İsveç ile karşı karşıya geliyor.
CANLI SKOR:
İlk çeyrek sonucu: TÜRKİYE 18 - 17 İSVEÇ
İkinci çeyrek sonucu: TÜRKİYE 39 - 35 İSVEÇ
Üçüncü çeyrek sonucu: TÜRKİYE 62 - 57 İSVEÇ
YENİLGİ VEDA DEMEK
Türkiye, 5. maçlar öncesinde 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle averajla son sırada. İlk maçta 87-80 mağlup olduğu İsveç'i 13 sayı farkla yenmek 12 Dev Adam'ın turnuva vizesi almasına yetecek. Türkiye, İsveç'e yenilirse gruptan çıkma şansını yitirecek. Ay-Yıldızlıların parkeye Larkin, Melih, Şehmus, Alperen ve Sertaç ilk beşiyle çıkması bekleniyor.
OLASI SENARYOLAR
Milliler, İsveç'i 13 sayı farkla yenerse diğer sonuçlara bakmadan turnuva vizesi alacak.
Ay-Yıldızlılara gruptan çıkmak için üst üste İsveç ve Hırvatistan galibiyetleri de yetecek.
İsveç'i 12 sayı farkla yenersek son maçlardaki skorları bekleyeceğiz.
Ay-Yıldızlılar 8 sayı farkla galip gelir, Hollanda da Hırvatistan'ı yenerse gruptan çıkacağız.
Türkiye, İsveç'i 8 sayı farkl
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