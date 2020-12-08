08 Aralık 2020, Salı

MİLLİ TAKIM

UEFA'dan Merih Demiral - De Ligt anketi! Fark attı

UEFA'dan Merih Demiral - De Ligt anketi! Fark attı
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

EURO 2020'nin resmi sosyal medya hesabı, Elemeleri'nde Türkiye ile Hollanda'nın aynı gruba düşmesi sonucu ilginç bir anket başlattı. A Milli Takım'ımız ve Hollanda'nın Juventus'ta forma giyen yıldızları Merih Demiral ile Matthijs de Ligt'in fotoğraflarını paylaşan UEFA, "De Ligt mi, Merih Demiral mı?" sorusunu yöneltti. Milli yıldızımız, takım arkadaşına fark attı. İşte güncel oy oranı...

Elemeleri'nde A Milli Takımımız'ın Hollanda ile eşleşmesi sonrası EURO 2020'nin Twitter hesabı ilginç bir anket paylaştı.

Yapılan paylaşımda Juventus'ta birlikte forma giyen Türk Milli Takımı'nın yıldızı Merih Demiral ile Hollanda'nın başarılı stoperi Matthijs de Ligt'in fotoğraflarına yer verilip, "De Ligt mi, Merih Demiral mı?" sorusu yöneltildi.

MERİH AÇIK ARA ÖNDE!

9 Aralık Çarşamba günü sona erecek ankette şu anda Merih Demiral açık ara önde gidiyor.

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