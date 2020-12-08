UEFA'dan Merih Demiral - De Ligt anketi! Fark attı

UEFA EURO 2020'nin resmi sosyal medya hesabı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye ile Hollanda'nın aynı gruba düşmesi sonucu ilginç bir anket başlattı. A Milli Takım'ımız ve Hollanda'nın Juventus'ta forma giyen yıldızları Merih Demiral ile Matthijs de Ligt'in fotoğraflarını paylaşan UEFA, "De Ligt mi, Merih Demiral mı?" sorusunu yöneltti. Milli yıldızımız, takım arkadaşına fark attı. İşte güncel oy oranı...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takımımız'ın Hollanda ile eşleşmesi sonrası UEFA EURO 2020'nin Twitter hesabı ilginç bir anket paylaştı.

Yapılan paylaşımda Juventus'ta birlikte forma giyen Türk Milli Takımı'nın yıldızı Merih Demiral ile Hollanda'nın başarılı stoperi Matthijs de Ligt'in fotoğraflarına yer verilip, "De Ligt mi, Merih Demiral mı?" sorusu yöneltildi.

MERİH AÇIK ARA ÖNDE!

9 Aralık Çarşamba günü sona erecek ankette şu anda Merih Demiral açık ara önde gidiyor.

🇳🇱🆚🇹🇷 Matthijs de Ligt OR Merih Demiral? https://t.co/FkMrlw7LAv pic.twitter.com/NcFxhqZqjV — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) December 8, 2020

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