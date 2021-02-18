18 Şubat 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

FIFA sıralaması açıklandı! A Milli Futbol Takımı...

FIFA sıralaması açıklandı! A Milli Futbol Takımı...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), resmi internet sitesinden şubat ayının düya sıralamasını açıkladı. 'mız şubat ayında da 32. sıradaki yerini korudu.

FIFA resmi internet sitesinden şubat ayı dünya sıralamasını açıkladı.

'mız, FIFA dünya sıralamasında 32'nci basamaktaki yerini korudu.

2020 yılını 1487 puanla 32. sırada tamamlayan 'nin klasmandaki yerinde değişiklik yaşanmadı.

'nın 1780 puanla zirvede yer aldığı klasmanda, 1755 puanlı Fransa ikinci, 1743 puanlı Brezilya üçüncü sırada bulunuyor.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1780-
2Fransa1755-
3Brezilya1743-
4İngiltere1670-
5Portekiz1662-
6İspanya1645-
7Arjantin1642-
8Uruguay1639-
9Meksika1632-
10İtalya1625-
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