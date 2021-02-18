18 Şubat 2021, Perşembe
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FIFA sıralaması açıklandı! A Milli Futbol Takımı...
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), resmi internet sitesinden şubat ayının düya sıralamasını açıkladı. A Milli Futbol Takımı'mız şubat ayında da 32. sıradaki yerini korudu.
FIFA resmi internet sitesinden şubat ayı dünya sıralamasını açıkladı.
A Milli Futbol Takımı'mız, FIFA dünya sıralamasında 32'nci basamaktaki yerini korudu.
2020 yılını 1487 puanla 32. sırada tamamlayan Türkiye'nin klasmandaki yerinde değişiklik yaşanmadı.
Belçika'nın 1780 puanla zirvede yer aldığı klasmanda, 1755 puanlı Fransa ikinci, 1743 puanlı Brezilya üçüncü sırada bulunuyor.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Belçika
|1780
|-
|2
|Fransa
|1755
|-
|3
|Brezilya
|1743
|-
|4
|İngiltere
|1670
|-
|5
|Portekiz
|1662
|-
|6
|İspanya
|1645
|-
|7
|Arjantin
|1642
|-
|8
|Uruguay
|1639
|-
|9
|Meksika
|1632
|-
|10
|İtalya
|1625
|-
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