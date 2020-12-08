Son dakika: A Milli Takım'ımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki maç programı belli oldu. Ay-yıldızlılar, ilk maçını 24 Mart 2021 tarihinde Hollanda ile evinde oynayacak. Son maçına ise 16 Kasım 2021'de Karadağ deplasmanında çıkacak.

İŞTE MİLLİ TAKIM'IN KATAR YOLUNDAKİ FİKSTÜRÜ:

24 Mart: Türkiye-Hollanda

27 Mart: Norveç-Türkiye

30 Mart: Türkiye-Letonya

1 Eylül: Türkiye-Karadağ

4 Eylül: Cebelitarık-Türkiye

7 Eylül: Hollanda-Türkiye

8 Ekim: Türkiye-Norveç

11 Ekim: Letonya-Türkiye

13 Kasım: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım: Karadağ-Türkiye

DE BOER'UN DEDİĞİ OLDU!

Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer, kura sonrası yaptığı açıklamada ilk maçı Türkiye ile oynamayı temenni ettiklerini söylemişti. Hollandalı teknik adam, "İlk maçımızı onlarla oynarsak, maç büyük ihtimalle seyircisiz olur, bu da işimize gelir." demişti. Açıklanan maç programıyla birlikte De Boer'un dileği gerçekleşti.

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