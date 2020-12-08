08 Aralık 2020, Salı

MİLLİ TAKIM

Son dakika: A Milli Takım'ımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu

A Milli Takım'ın fikstürü belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 Giriş Tarihi: 08.12.2020

A 'ın Elemeleri G Grubu'ndaki fikstürü belli oldu. Milliler, ilk maçını 2021 tarihinde ile evinde oynayacak. ise 2021'de Karadağ deplasmanında çıkacak. İşte detaylar...

A 'ın Elemeleri G Grubu'ndaki maç programı belli oldu. Ay-yıldızlılar, ilk maçını 2021 tarihinde ile evinde oynayacak. ise 2021'de Karadağ deplasmanında çıkacak.

İŞTE MİLLİ TAKIM'IN KATAR YOLUNDAKİ FİKSTÜRÜ:

24 Mart: Türkiye-Hollanda
27 Mart: Norveç-Türkiye
30 Mart: Türkiye-Letonya
1 Eylül: Türkiye-Karadağ
4 Eylül: Cebelitarık-Türkiye
7 Eylül: Hollanda-Türkiye
8 Ekim: Türkiye-Norveç
11 Ekim: Letonya-Türkiye
13 Kasım: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım: Karadağ-Türkiye

DE BOER'UN DEDİĞİ OLDU!

Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer, kura sonrası yaptığı açıklamada ilk maçı Türkiye ile oynamayı temenni ettiklerini söylemişti. Hollandalı teknik adam, "İlk maçımızı onlarla oynarsak, maç büyük ihtimalle seyircisiz olur, bu da işimize gelir." demişti. Açıklanan maç programıyla birlikte De Boer'un dileği gerçekleşti.

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