07 Aralık 2020, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Frank De Boer'dan Türkiye sözleri! "Seyircisiz oynamak güzel olur"

De Boer'dan Türkiye sözleri! Seyircisiz oynamak güzel olur
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 Giriş Tarihi: 07.12.2020

2022 'nde ile aynı gruba düşen 'da  Frank de , kura ile ilgili açıklamalarda bulundu. Boer, "İlk maçımızı Türkiye ile deplasmanda oynamak isterim. İlk maçımızı onlarla oynarsak, maç büyük ihtimalle seyircisiz olur, bu da işimize gelir." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktörü Frank de , 'nde A 'ımız ile eşleşmeleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

'nin bir ülkesi olduğunu vurgulayan De Boer, "Ölüm grubunda değiliz ama bence bu kurada ölüm grubu da yok. Her grupta 1. torbada yer alan takımlar favori bence ama yine de Türkiye ve Norveç'i görmezden gelemeyiz. Türkiye iyi yeteneklere sahip olan bir futbol ülkesi. Norveç'te Haaland ve Odegaard gibi oyuncular var. Karadağ ve iyi organizasyonlara sahip. Cebelitarık karşısında da averajımızı düzeltmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"İLK MAÇI TÜRKİYE İLE OYNAYALIM"

Türkiye'deki maçı seyircisiz oynamak istediğini söyleyen Hollandalı hoca, "İlk maçımızı Türkiye ile deplasmanda oynamak isterim. İlk maçımızı onlarla oynarsak, maç büyük ihtimalle seyircisiz olur, bu da işimize gelir. Mart ayında Norveç ile de oynamak isterim." dedi.

Grupta eşleşmediği için mutlu olduğu takımlar sorulunca da De Boer, ", ve gibi ülkelerle eşleşmediğimiz için mutluyum. ve gibi ülkelere uzun süreli yolculuklar da yapmayacak olmamız güzel." cevabını verdi.

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