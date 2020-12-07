Şenol Güneş'ten kura yorumu! "Bizim çocuklarımız..."
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekiminin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. Güneş, "Rakipler hakkında bilgiler toplayacağız, analizler yapacağız. "Bizim çocuklarımız" dediğimiz çocuklarla bu gruptan çıkmaya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi Avrupa Elemeleri grup kuraları İsviçre'nin Zürih kentinde çekildi. Kuraya ikinci torbadan giren A Milli Takımımız, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık'la eşleşti.
Kura çekiminin ardından TRT Spor'a konuşan A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kura bir şans işi. Hayırlı olsun. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası'na katılmak için olağanüstü çalışmak gerekiyor. Bu takımların hepsi güçlü." diye konuştu.
Üçüncü torbadan güçlü Norveç'in geldiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Cebelitarık ile daha önce hiç karşılaşmadık. Letonya'ya 2004 Avrupa Şampiyonası öncesi kaybetmiştik. Çekişeceğimiz takımlar kağıt üzerinde Hollanda ile Norveç görünüyor. Önemli olan bütün maçları kazanmak için sahaya çıkmak. Biz de öyle yapacağız. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Hollanda ile daha önce oynayıp kazanmıştık ama güçlü bir takım. Norveç'in güçlü oyuncuları var." ifadelerini kullandı.
Şenol Güneş, rakipleri çalışacaklarını vurgulayarak, "Hem rakipler hakkında bilgi toplayacağız hem de analizlerini yapacağız. Kendi takımımızda kadromuz aşağı yukarı belli. 'Bizim çocuklarımız' dediğimiz iyi oyuncularımızla bu gruptan çıkmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.
Hollanda'nın zor takımlardan biri olduğunu anlatan Güneş, "Bana göre Fransa, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Portekiz bize daha uygun. Hollanda, son dönemde hem Almanya hem de Fransa ile yaptığı maçlarda çok iyi futbol oynadı. Yeniden bir çıkış yapmak istiyorlar. Hangi takım olursa olsun her maça kazanmak için çıkan, sevimli, tutkulu, çalışkan, sonuna kadar savaşan bir takım olup, oyuncu kalitemizle ülkemizi iyi tanıtmak istiyoruz. Bir yola girdik. Bu yolun sonu da aydınlık olsun istiyoruz. Dünya Kupası'na gitmek için önümüze kim çıkarsa onu yenmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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