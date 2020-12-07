07 Aralık 2020, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş'ten kura yorumu! "Bizim çocuklarımız..."

Şenol Güneş'ten kura yorumu! Bizim çocuklarımız...
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 Giriş Tarihi: 07.12.2020

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekiminin ardından Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. Güneş, "Rakipler hakkında bilgiler toplayacağız, analizler yapacağız. "Bizim çocuklarımız" dediğimiz çocuklarla bu gruptan çıkmaya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi Avrupa Elemeleri grup kuraları 'nin Zürih kentinde çekildi. Kuraya ikinci torbadan giren A Milli Takımımız, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık'la eşleşti.

Kura çekiminin ardından Spor'a konuşan A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kura bir şans işi. Hayırlı olsun. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası'na katılmak için olağanüstü çalışmak gerekiyor. Bu takımların hepsi güçlü." diye konuştu.

Üçüncü torbadan güçlü Norveç'in geldiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Cebelitarık ile daha önce hiç karşılaşmadık. Letonya'ya 2004 Avrupa Şampiyonası öncesi kaybetmiştik. Çekişeceğimiz takımlar kağıt üzerinde Hollanda ile Norveç görünüyor. Önemli olan bütün maçları kazanmak için sahaya çıkmak. Biz de öyle yapacağız. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Hollanda ile daha önce oynayıp kazanmıştık ama güçlü bir takım. Norveç'in güçlü oyuncuları var." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, rakipleri çalışacaklarını vurgulayarak, "Hem rakipler hakkında bilgi toplayacağız hem de analizlerini yapacağız. Kendi takımımızda kadromuz aşağı yukarı belli. 'Bizim çocuklarımız' dediğimiz iyi oyuncularımızla bu gruptan çıkmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Hollanda'nın zor takımlardan biri olduğunu anlatan Güneş, "Bana göre Fransa, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Portekiz bize daha uygun. Hollanda, son dönemde hem Almanya hem de Fransa ile yaptığı maçlarda çok iyi futbol oynadı. Yeniden bir çıkış yapmak istiyorlar. Hangi takım olursa olsun her maça kazanmak için çıkan, sevimli, tutkulu, çalışkan, sonuna kadar savaşan bir takım olup, oyuncu kalitemizle ülkemizi iyi tanıtmak istiyoruz. Bir yola girdik. Bu yolun sonu da aydınlık olsun istiyoruz. Dünya Kupası'na gitmek için önümüze kim çıkarsa onu yenmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası Elemeleri'nde rakiplerimiz belli oldu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Cenk Tosun'dan kura yorumu! Kimseyi... Cenk Tosun'dan kura yorumu! "Kimseyi..."
Dünya Kupası Elemeleri'nde rakiplerimiz belli oldu! Dünya Kupası Elemeleri'nde rakiplerimiz belli oldu!
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde kura çekimi heyecanı! Bol şanslar Türkiye 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde kura çekimi heyecanı! Bol şanslar Türkiye
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör