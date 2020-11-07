07 Kasım 2020, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda corona şoku!

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda corona şoku!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 07.11.2020

A 'nın, maçı öncesi gerçekleşen corona virüsü testlerinin ardından 3 sporcuda pozitif vakaya rastlandı.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden A 'nın ile oynayacağı maç öncesi 4 oyuncu kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, kamp öncesi gerçekleştirilen rutin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde üç oyuncu ve bir teknik ekip personelinin pozitif çıkması üzerine izolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı belirtildi.

Ayrıca, sakatlığı bulunan Melis Gülcan da kadrodan çıkarılan başka bir isim oldu.

Ay-yıldızlılar, 14 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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