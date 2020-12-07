07 Aralık 2020, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Alexander Sörloth kura sonrası konuştu! "Eve dönmek güzel"

Sörloth kura sonrası konuştu! Eve dönmek güzel
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

Avrupa Elemeleri'nde ile aynı gruba düşen ve geçtiğimiz sezon 'da forma giyen Norveçli futbolcu , kura ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sörloth, "Türkiye'de oynamak artık benim için evimde oynamak gibi. Türkiye Milli Takımı ile oynayacağımız maçları sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

A Elemeleri'nde rakibi olan Norveç'in tanıdık golcüsü , eşleşme sonrasında konuştu.

'ye tekrar döneceği için mutlu olduğunu belirten Sörloth, "Türkiye'de oynamak artık benim için evimde oynamak gibi. Türkiye Milli Takımı ile oynayacağımız maçları sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımızın elemelerdeki rakipleri , Norveç, Karadağ, ve Cebelitarık oldu.

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