Alexander Sörloth kura sonrası konuştu! "Eve dönmek güzel"

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye ile aynı gruba düşen ve geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da forma giyen Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, kura ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sörloth, "Türkiye'de oynamak artık benim için evimde oynamak gibi. Türkiye Milli Takımı ile oynayacağımız maçları sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibi olan Norveç'in tanıdık golcüsü Alexander Sörloth, eşleşme sonrasında konuştu.

Türkiye'ye tekrar döneceği için mutlu olduğunu belirten Sörloth, "Türkiye'de oynamak artık benim için evimde oynamak gibi. Türkiye Milli Takımı ile oynayacağımız maçları sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımızın elemelerdeki rakipleri Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık oldu.

DİĞER