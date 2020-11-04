Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde Avusturya ve Kosova ile Samsun'da karşılaşacak Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktörlüğünü Tolunay Kafkas'ın yaptığı Ümit Milli Takım'ın kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), İrfan Can Eğribayat (Göztepe)
Defans: Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya (Beşiktaş)
Orta saha: Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz (Trabzonspor), Oğulcan Ülgün (Altınordu), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe)
Forvet: Enes Karakuş (Medipol Başakşehir), Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Twente), Ali Akman (Bursaspor), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)
Aday kadroda yer alan oyuncular, 8 Kasım Pazar günü Sheraton Grand Samsun Otel'de toplanacak.
Milli takım, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki ilk maçı 13 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Avusturya ile oynayacak. Milliler, 17 Kasım Salı günü saat 19.00'da ise Kosova'yı konuk edecek.
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