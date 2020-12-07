07 Aralık 2020, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde kura çekimi heyecanı! Bol şanslar Türkiye

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde kura çekimi heyecanı! Bol şanslar Türkiye
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kuraları bugün saat 20.00’de çekilecek. ’de gerçekleşecek olan kura çekimine A Milli Takımımız, ikinci torbadan katılacak.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kuraları bugün saat 20.00'de 'nin başkenti Zürih'te çekilecek. A Milli Takımımız, kura çekimine 2. torbadan girecek. Ülkelerin 6'şarlı ve 5'erli gruplarda yer alacağı Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar Dünya Kupası vizesi alacak. Grup ikincisi 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Grup maçları çift maç üzerinden oynanacak. Eleme maçları 2021 mart ile kasım arasında oynanacak.

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