01 Aralık 2020, Salı

MİLLİ TAKIM

Türkiye 1-2 Rusya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Milliler mağlubiyetle veda etti!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

A Milli Kadın Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri son maçında sahasında 'yı konuk etti. Milliler mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksinde oynanan maçı, Portekiz Federasyonundan Sandra Braz Bastos, Olga Almeida ve Sandrine Gonçalves Santos hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmada ay-yıldızlı takımın golünü 55. dakikada Derya Arhan attı. 'nın gollerini ise 29. dakikada Anna Belomyttseva ve 45. dakikada Marina Fedorova kaydetti.

Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda oynadığı 10 maçta 5 puan topladı ve turnuvadan elendi.

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