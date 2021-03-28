Hollanda 2-0 Letonya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki rakiplerimizden Hollanda ve Letonya kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve gruptaki ilk puanlarını aldı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Hollanda evinde Letonya'yı ağırladı. Mücadeleyi 'Portakal'lar 2-0 kazandı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Berghuis ve 69'da de Jong kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Hollanda 3 puana yükseldi ve 3. sıraya ulaştı. Letonya ise yoluna puansız devam etti.

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