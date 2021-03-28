28 Mart 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Hollanda 2-0 Letonya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Hollanda ilk puanlarını aldı
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 Giriş Tarihi: 28.03.2021

'ndaki rakiplerimizden ve kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve gruptaki ilk puanlarını aldı.

maçında evinde 'yı ağırladı. Mücadeleyi 'Portakal'lar 2-0 kazandı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Berghuis ve 69'da de Jong kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Hollanda 3 puana yükseldi ve 3. sıraya ulaştı. Letonya ise yoluna puansız devam etti.

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