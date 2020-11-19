Macaristan Türkiye maçı sonrası Şenol Güneş'ten çarpıcı itiraf! "Gücümüzü yansıtamadık"
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta A Milli Futbol Takımı'mız son maçında Macaristan'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve C Ligi'ne düştü. Karşılaşma sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Gücümüzü sahaya yansıtamadık" dedi. | Son dakika Milli Takım haberleri
A Milli Takım Teknik Dİrektörü Şenol Güneş, 2-0 mağlup olduğumuz Macaristan maçını değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, Macarsitan'ın daha iyi oynadığını belirtip, oyuncularının performansını eleştirdi.
"GÜCÜMÜZÜ YANSITAMADIK"
Güneş şu ifadelere yer verdi: Hücumda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Daha çok isteyen Macaristan'dı. Gücümüzü sahaya yansıtamadık. Oyun karakterimiz sahada değildi. Fiziksel ve zihinsel yorgunluk olabilir. Sonuç almak için sıkıntı çektik. Ne olursa olsun galibiyet istiyorduk. Rakip 0-0'a razıyken 2 gol buldu. Biz ise gol bulamadık.
"OYUNUMUZ KAZANMAK İÇİN YETERLİ DEĞİLDİ"
Rakipten rövanşı almak istedik ama olmadı. İlk yarının ortalarına doğru oyuna ortak olduk ve sonra oyunu ele geçirdik. Ancak istediğimiz pozisyonlar bulamadık. Rakip savunmayı açacak işler yapamadık. Oyunumuz maçı kazanmaya yeterli değildi."
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