19 Kasım 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Macaristan Türkiye maçı sonrası Şenol Güneş'ten çarpıcı itiraf! "Gücümüzü yansıtamadık"

Güneş'ten çarpıcı itiraf! Gücümüzü yansıtamadık
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 Giriş Tarihi: 19.11.2020

Uluslar B Ligi 3. Grup'ta A 'mız son maçında 'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve C Ligi'ne düştü. Karşılaşma sonrasında A Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu. Güneş, "Gücümüzü sahaya yansıtamadık" dedi. | Son dakika Milli Takım haberleri

A Teknik Dİrektörü , 2-0 mağlup olduğumuz maçını değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, Macarsitan'ın daha iyi oynadığını belirtip, oyuncularının performansını eleştirdi.

"GÜCÜMÜZÜ YANSITAMADIK"

Güneş şu ifadelere yer verdi: Hücumda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Daha çok isteyen Macaristan'dı. Gücümüzü sahaya yansıtamadık. Oyun karakterimiz sahada değildi. Fiziksel ve zihinsel yorgunluk olabilir. Sonuç almak için sıkıntı çektik. Ne olursa olsun galibiyet istiyorduk. Rakip 0-0'a razıyken 2 gol buldu. Biz ise gol bulamadık.

"OYUNUMUZ KAZANMAK İÇİN YETERLİ DEĞİLDİ"

Rakipten rövanşı almak istedik ama olmadı. İlk yarının ortalarına doğru oyuna ortak olduk ve sonra oyunu ele geçirdik. Ancak istediğimiz pozisyonlar bulamadık. Rakip savunmayı açacak işler yapamadık. Oyunumuz maçı kazanmaya yeterli değildi."

Milli Takım fırsat tepti! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Lille'den temsilcilerimize destek! İşte o paylaşım Lille'den temsilcilerimize destek! İşte o paylaşım
Cenk Tosun efsaneleri yakalayabilir Cenk Tosun efsaneleri yakalayabilir
Bu ülke en iyisine layık "Bu ülke en iyisine layık"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör