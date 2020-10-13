13 Ekim 2020, Salı

MİLLİ TAKIM

Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

Türkiye - Sırbistan maçı saaat kaçta? Hangi kanalda?
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 Giriş Tarihi: 13.10.2020

Uluslar Ligi'nde Rusya ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

A , Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında Çarşamba günü sahasında ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak. Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stadı'nda oynanacak mücadele 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

OZAN KABAK, KAAN AYHAN VE EFECAN KARACA MÜCADELEDE YOK

Milli takımda sarı kart cezalısı ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemeyecek.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

A 'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: (), Gökhan Akkan (), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (), Merih Demiral (Juventus), Umut Meraş (Le Havre), (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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