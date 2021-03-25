25 Mart 2021, Perşembe
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'nın, Cumartesi günü saat 20.00 İspanya'nın Malaga şehrinde Norveç ile oynayacağı maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.
Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçının hakemi belli oldu!
Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile oynayacağı maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'nın, Cumartesi günü saat 20.00 İspanya'nın Malaga şehrinde Norveç ile oynayacağı maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.
Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.
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