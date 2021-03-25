25 Mart 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçının hakemi belli oldu!

Norveç - Türkiye maçının hakemi belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 Giriş Tarihi: 25.03.2021

Son dakika spor haberi: 'nın 'nde ile oynayacağı maçı İspanyol hakem yönetecek.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında 'nın, Cumartesi günü saat 20.00 İspanya'nın Malaga şehrinde ile oynayacağı maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan yönetecek.

Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

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