19 Kasım 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta mücadelesi tamamlandı. Liderlik için Macaristan'a giden A Milli Futbol Takım'ımız, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve Uluslar Ligi'nde küme düştü. A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde ise 2. torbadan giriş yapacak. İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri...

A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 Giriş Tarihi: 19.11.2020

KURA ÇEKİMİ 7 ARALIK'TA İSVİÇRE'DE!

2022 Avrupa elemeleri kura çekimine 2. torbadan girecek olan A 'ımızın rakipleri 7 Aralık tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak kura çekiminde belli olacak.

A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu!

1. TORBA MUHTEMEL RAKİPLER

Belçika
Fransa
İngiltere
Portekiz
İspanya
Hırvatistan
Almanya
Danimarka
İtalya
Hollanda

A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu!

TÜRKİYE 2. TORBADA YER ALACAK!

Türkiye
İsviçre
Polonya
İsveç
Galler
Ukrayna
Avusturya
Sırbistan
Slovakya
Romanya

A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu!

3. TORBA MUHTEMEL RAKİPLER

Rusya

İrlanda Cumhuriyeti
Çekya
Norveç
Kuzey İrlanda
İzlanda
İskoçya
Yunanistan
Finlandiya

A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu!

4. TORBA MUHTEMEL RAKİPLER

Bosna-Hersek
Slovenya
Karadağ
Kuzey Makedonya
Arnavutluk
Bulgaristan
İsrail
Belarus
Gürcistan
Lüksemburg

5. TORBA MUHTEMEL RAKİPLER

Ermenistan
Güney Kıbrıs
Faroe Adaları
Azerbaycan
Estonya
Kazakistan
Kosova
Litvanya
Letonya
Andorra

6. ve son torbada yer alan ve en zayıf rakipler olarak görülen 5 takım ise şu şekilde:

Malta
Moldova
Lihtenştayn
Cebelitarık
San Marino

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