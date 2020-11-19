A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu!

4. TORBA MUHTEMEL RAKİPLER

Bosna-Hersek

Slovenya

Karadağ

Kuzey Makedonya

Arnavutluk

Bulgaristan

İsrail

Belarus

Gürcistan

Lüksemburg

5. TORBA MUHTEMEL RAKİPLER

Ermenistan

Güney Kıbrıs

Faroe Adaları

Azerbaycan

Estonya

Kazakistan

Kosova

Litvanya

Letonya

Andorra

6. ve son torbada yer alan ve en zayıf rakipler olarak görülen 5 takım ise şu şekilde:

Malta

Moldova

Lihtenştayn

Cebelitarık

San Marino

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