17 Kasım 2020, Salı

MİLLİ TAKIM

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin resmen açıkladı! EURO 2020 ertelenecek mi?

Resmen açıkladı! EURO 2020 ertelenecek mi?
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 17.11.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle , 2021 yılına ertelenmişti. Başkanı Aleksander Ceferin açıklamalarda bulunurken, "EURO 2020’nin planladığı tarihte oynanacağını düşünüyorum. Eminim ki bir daha ertelemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkanı Aleksander Ceferin, milli maçların oynanmasıyla ilgili olarak "Ulusal maçlar oynanmasaydı, birçok ülke federasyonunun mali sorunları ortaya çıkardı. Ayrıca milli takım maçını izlemek, milli maçta oynamak vatansever bir duygu oluşturur, ülkenizle gurur duyarsınız. Bizler de bu maçları oynadığımız için gururlanmalıyız. Ülkelerin milli maçlar yapabilmesi nedeniyle mutluyum" ifadelerini kullandı. Aleksander Ceferin ayrıca "'nin planladığı tarihte oynanacağını düşünüyorum ve bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Eminim ki ertelemeyeceğiz ve oynayacağız. Ancak bir değişiklik yapılması gerekiyorsa, buna dikkat edeceğiz. Belki fazla iyimserim ama salgın ilkbahardan önce bitecek ve EURO 2020 oynanacak" ifadelerini kullandı.

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